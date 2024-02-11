"В подъезд 5-этажки прилетает точно": капитан РФ подтвердил ракетные удары по мирному населению Украины

Военный РФ подтвердил ракетные удары России по гражданскому населению.
В Сети появилось архивное видео, на котором российский капитан 1-го ранга и командир фрегата "Адмирал Горшков" Игорь Крохмаль подтверждает ракетные удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины.
"Видим подъезд 5-этажки и когда стреляем, то прилетает точно, максимум в соседний подъезд", — говорит Крохмаль на видео.
Фрегат "Адмирал Горшков" оснащен боекомплектом из ракет "Циркон" и "Калибр".
Известно, что Игорь Крохмаль – выпускник Киевского Суворовского военного училища. Он скончался в конце декабря 2023 года в возрасте 51 года.
Напомним, россияне используют на фронте Starlink – ГУР обнародовало доказательство (видео).
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