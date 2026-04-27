В подразделениях российской дивизии отменили отпуска к 9 мая: что говорят в Силах обороны

Российская армия / © Associated Press

В подразделениях 19-й мотострелковой дивизии России отменили все отпуска к 9 мая.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По данным украинской разведки, российское командование ожидает, что Силы обороны Украины могут проводить штурмовые операции именно на майские праздники.

"По данным нашей разведки, в нескольких подразделениях 19-й мотострелковой российской дивизии отменены отпуска до девятого мая, потому что противник считает, что на эти дни Силы обороны Украины будут проводить какие-то штурмовые действия, поэтому они боятся, что мы где-то прорвем линию боевого столкновения", - отметил он.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны Юга не исключает, что отмена отпусков может иметь и другую причину — подготовку самих российских войск к усилению боевых действий в ближайшее время.

По словам Волошина, ситуация находится под постоянным мониторингом украинской разведки. Подразделения сил обороны готовы к любым сценариям развития событий на южном направлении.

Ранее эксперт Игорь Романенко заявил, что уже сейчас началась наступательная весенне-летняя кампания РФ на фронте. Наступательные действия врага преследуют цель реализации двух концепций.

Россияне ведут подготовительные бои от уже захваченного Северска до Лимана и Ямполя, для того чтобы в дальнейшем продвигаться с северо-восточного направления на Славянск и Краматорск. На Александровском и Гуляйпольском направлениях сейчас нет.

По данным аналитиков, наступление РФ может начаться в течение следующего месяца, когда увеличится зеленка и установится туманная или дождливая погода на востоке Украины, которая мешает БПЛА, но способствует пехотным и механизированным штурмам.

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронт. Отдельно он обратил внимание на Покровское направление, где зафиксированы сотни вражеских атак с начала апреля.

