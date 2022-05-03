В подвалах Азовстали скрываются еще несколько сотен человек — городской совет

В подвалах Азовстали скрываются еще несколько сотен человек — городской совет

На территории завода Азовсталь в Мариуполе остаются еще несколько сотен человек.

Всего оттуда были эвакуированы 156 мариупольцев.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

“Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного Красного Креста и министру Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада”, – отметил мэр города Вадим Бойченко.

Эвакуированных же из Азовстали людей доставили в Запорожье. Там им оказывают необходимую помощь.

Напомним, что Вооруженные силы Беларуси усиливают украино-белорусскую границу.

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