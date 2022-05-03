В подвалах Азовстали скрываются еще несколько сотен человек — городской совет

На территории завода Азовсталь в Мариуполе остаются еще несколько сотен человек.
Всего оттуда были эвакуированы 156 мариупольцев.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.
“Мы благодарны всем участникам эвакуационной миссии – представителям ООН, Международного Красного Креста и министру Ирине Верещук. Благодаря объединению усилий нам удалось спасти мариупольцев из этого ада”, – отметил мэр города Вадим Бойченко.
Эвакуированных же из Азовстали людей доставили в Запорожье. Там им оказывают необходимую помощь.
Напомним, что Вооруженные силы Беларуси усиливают украино-белорусскую границу.
Читайте также:
- Враг ведет боевые действия: в Генштабе рассказали о ситуации на Южнобужском направлении
- Как эвакуироваться из Харькова 4 мая: график движения поездов в пределах Украины
- В Одессе сохраняется большой риск воздушных ударов – Братчук