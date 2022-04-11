В подвале дома заживо сожгли семью: Синегубов рассказал, как оккупанты убивали людей и разрушали Харьковщину

В подвале дома заживо сожгли семью: Синегубов рассказал, как оккупанты убивали людей и разрушали Харьковщину

Пока неизвестно, безопасно ли восстанавливать здание Харьковской ОГА.

На Харьковщине в результате обстрелов российских оккупантов уже разрушены ориентировочно до 2 тысяч жилых домов.

Об этом сообщил глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов в эфире национального телемарафона утром 11 апреля.

По его словам, например, в Ольховке Харьковской области осталось после оккупантов очень мало уцелевших жилых домов.

"Например, был жилой дом, где в подвале сожгли живьем целую семью. И сейчас этим фактом занимаются правоохранительные органы. Был найден фельдшер с завязанными за спиной руками и выстрелом в голову со следами насильственной смерти", — рассказал Синегубов.

Он подчеркнул, что местные власти четко понимают, сколько разрушено жилых домов, административных зданий, учебных заведений и культуры.

"По Харькову это большое количество, по области так же. В цифрах мы пока еще не подсчитывали. На примере здания Харьковской областной государственной администрации, еще нужно сделать ряд экспертиз и выяснить, можем ли мы в принципе, и безопасно ли это сохранять" это здание, и восстанавливать его. Возможно, придется покинуть фасадную часть, а остальное это уже будет новостройка. Поэтому, если называть цифры, они очень приблизительны", — подытожил он.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Харьков из "Градов" и "Смерчей" 66 раз. В результате погибли 11 мирных людей, среди них 7-летний ребенок. Более 14 человек получили травмы и они госпитализированы в больницы.

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