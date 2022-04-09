"В подвале нашли тела, сожженные заживо": россияне совершали зверства в оккупированных селах Харьковщины

"В подвале нашли тела, сожженные заживо": россияне совершали зверства в оккупированных селах Харьковщины

На оккупированных территориях области армия РФ убивала мирных людей.

В Харьковской области на освобожденных от российских оккупантов территориях фиксируют такие же зверства россиян, как в Буче.

Об этом глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов рассказал в интервью "НВ".

По его словам, военные России занимались мародерством, насиловали женщин, убивали детей. Сейчас правоохранители фиксируют все зверства оккупантов.

Так, в освобожденных Ольховке и Малой Роганне находили тела погибших гражданских людей. Кое-где у них были связаны руки и контрольные выстрелы в голову.

Синегубов говорит, что в селе Гусаровка Изюмского района, россияне пытали местных жителей. "В одном из жилых домов, в котором по показаниям свидетелей была расположена так называемая комендатура россиян, в подвальном помещении нашли тела. Наверное, семьи, которые были сожжены заживо, — это предварительные выводы экспертизы", — рассказал он.

Кроме этого в деревне нашли тело фельдшера больницы. Руки мужчины были связаны за спиной, которого также пытали военные РФ.

Посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли гражданский автомобиль, где была семья с ребенком.

Напомним, Снегубов сообщал, что в Харьковской области остается сложной ситуация в Изюмском направлении. Армия Российской Федерации пробует обойти город с позиции Вооруженных Сил.