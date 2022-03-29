В подземных хранилищах Украины сейчас 9 млрд кубометров газа – Шмигаль

Энергосистема Украины обеспечена ресурсом.

В Украине есть 9 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "Интерфакс-Украина".

Также читайте Украина в энергетическом евросоюзе: что это значит на практике и почему это так важно для страны

"Энергетика – это газ, которого у нас в хранилищах 9 млрд куб, мы чувствуем себя стабильно. Тепловая генерация: к началу отопительного сезона у нас остатки на складах были 473 тыс. тонн, сейчас – 1 млн 140 тыс. тонн. Все АЭС все работают в штатном режиме, включая Запорожскую АЭС", – сказал он.

Он также подчеркнул, что энергосистема снабжена ресурсом. Летом также будет профицит электроэнергии, поскольку увеличится производство "зеленой" генерации.

Напомним, "Укрэнерго" возобновило аукционы для экспорта электроэнергии в Польшу.

Читайте также: