В подземных хранилищах Украины сейчас 9 млрд кубометров газа – Шмигаль

Энергосистема Украины обеспечена ресурсом.
В Украине есть 9 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "Интерфакс-Украина".
"Энергетика – это газ, которого у нас в хранилищах 9 млрд куб, мы чувствуем себя стабильно. Тепловая генерация: к началу отопительного сезона у нас остатки на складах были 473 тыс. тонн, сейчас – 1 млн 140 тыс. тонн. Все АЭС все работают в штатном режиме, включая Запорожскую АЭС", – сказал он.
Он также подчеркнул, что энергосистема снабжена ресурсом. Летом также будет профицит электроэнергии, поскольку увеличится производство "зеленой" генерации.
Напомним, "Укрэнерго" возобновило аукционы для экспорта электроэнергии в Польшу.
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