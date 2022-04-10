В пограничной с Украиной области РФ началась паника: российские силовики усиливают охрану территории

В пограничной с Украиной области РФ началась паника: российские силовики усиливают охрану территории

На территории области будут находиться военные и полиция для патрулирования населенных пунктов.

В Курской области РФ, граничащей с Сумской областью Украины, началась паника. Поэтому местные власти вводят желтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны "украинских националистов".

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

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"В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности. На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов ", — написал он.

Как он объяснил жителям Курской области, желтый – это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный – синий, высокий – желтый и последний, критический – красный.

Губернатор призвал жителей области обращать внимание на оставленные сумки, а о подозрительных гражданах или группе лиц сообщать в полицию.

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