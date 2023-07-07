В поисках "вагнеровцев": в Минобороны Беларуси рассказали о ситуации с лагерем наемников

Беларусь усугубляет неопределенность вокруг российских наемников, которые, как ожидается, будут высланы после короткого мятежа.

По словам помощника Министра обороны Беларуси Леонида Касинского, никто из российской группировки ЧВК "Вагнер" до сих пор не посещал заброшенный военный городок, который президент Беларуси Александр Лукашенко предложил использовать наемникам.

Об этом пишет Al Jazeera.

Согласно условиям соглашения, заключенного при посредничестве Лукашенко о прекращении вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер" в прошлом месяце, его лидер Евгений Пригожин должен был переехать в Беларусь вместе с теми его бойцами, которые не захотели присоединиться к Минобороны РФ.

Но, кажется, соглашение не закрепилось в рамках этих условий.

На вопрос, приезжали ли наемники, чтобы осмотреть место, Леонид Касинский ответил 7 июля: "Они не приезжали и ничего не осматривали".

Лукашенко заявил 6 июля, что Пригожин находится в России, а вопрос о передислокации тысяч его бойцов еще не решен.

Он сказал, что бойцы "Вагнера" все еще находятся в постоянных лагерях, где они были расположены после того, как покинули фронт, и что он ожидает обсуждения этого вопроса во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко сказал, что Беларусь предложила "Вагнеру" заброшенные военные кварталы советских времен возле села Цель, но добавил, что "в ЧВК другое видение размещения", о чем он отказался уточнить.

Касинский сказал, что около 300 палаток в лагере были выставлены для учений и не связаны с "Вагнером".

В Кремле заявили, что не отслеживают передвижение Пригожина, но поддерживаемые государством СМИ в последние дни резко выступили против лидера наемников.

Напомним, 24 июня владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин остановил свой марш на Москву в 200 км от российской столицы и передумал совершать переворот. Тогда же белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил террористов прекратить бунт.

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