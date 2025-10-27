В Покровске идут городские бои: наступают сразу 3 российские армии

Разрушения в Покровске / © Getty Images

В Покровске Донецкой области идут городские бои с группами российских войск в застройке. Благодаря численному превосходству в силах и средствах оккупанты смогли просочиться в город и накопиться в разных его частях. Сейчас на Покровском направлении наступают одновременно три вражеские армии.

Об этом сообщили руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук в эфире «Новини.LIVE» и бойцы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск в телеграм-канале.

Что происходит в Покровске и на том направлении?

Как рассказал Лакийчук, сначала российские захватчики пытались взять Покровск в окружение. Это было основной задачей 51-й вражеской армии. Но враг решил действовать в двух направлениях.

"Они решили действовать в двух направлениях: прорваться на северную Дружковку — вот тот «палец», который ликвидируют сейчас Силы обороны Украины, пытаются как минимум его ликвидировать. И основные силы, которые они должны были направить, — это на охват Покровско-Мирноградской агломерации. Здесь им не удалось это сделать. А тем временем на юге, на юго-западе их группировки они ждали результата этого», — рассказал эксперт.

По его словам, лучшим методом для российских войск было бы создать Покровско-Мирноградское «кольцо», окружить украинских защитников Покровского узла. По идее врага, фронт дальше должен был бы «посыпаться», а Украина должна была бы бросить все силы на прорыв окружения.

«Не удалось им это сделать на севере, перебросили мы дополнительные резервы. Более того, Добропольский тот „палец“ постепенно ликвидируется», — отметил Лакийчук.

Поэтому российское военное командование решило не ждать окружения города, а возвращаться к лобовым штурмам. Фактически на Покровскую-Мирноградскую агломерацию сейчас наступают три вражеские армии, но эти штурмы осуществляются методом просачивания.

«Почему просачивание? Потому что россияне учитывают в своей тактике особенности нашей обороны, жиденькой обороны, отдельными очагами сопротивления, между которыми группы российских захватчиков 2-3-4 просачиваются в тыл, пытаются закрепиться в зданиях, ну и таким образом получается, что позади нашей обороны появляются россияне. Да, тактика достаточно эффективная», — рассказал эксперт.

Он добавил, что оккупантам в этом также помогает численное преимущество. Так, в течение месяца, вражеская группировка была значительно усилена человеческими ресурсами.

"Сейчас происходят бои непосредственно в городской застройке. Как оно будет развиваться? Это очень опасно. Дело в том, что вероятность охвата наших сил, которые держат оборону, она остается. И это в данной ситуации самое опасное», — акцентировал Лакийчук.

Заявление 7-го корпуса ДШВ о Покровске

«В Покровске продолжаются городские бои с группами врага, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться в город и накопиться на разных частях населенного пункта», — говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

Защитники Покровска активно противодействуют российским захватчикам в городе. Накануне украинская оборона была усилена новыми подразделениями. В частности — штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами дронов и другими составляющими Сил обороны. Украинские защитники наращивают применение зенитных дронов и сеткометов против вражеских «Мавиков». Дополнительно бойцы дистанционно минируют пути просачивания оккупантов.

В течение 25-26 октября в Покровске украинские защитники уничтожили около 40 российских бойцов.

«Оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить силы нашей обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город. Поэтому сейчас о полноценном контроле над ни одним из районов Покровска речь не идет«, — отметили в 7-м корпусе ДШВ.

Там также сообщили, что у врага есть возможности вести наблюдение за перемещениями в Покровске и в Мирнограде. Ротация личного состава затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика ограничена: при доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны.

В то же время российские войска устраивают классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7-го корпуса ДШВ. Цель врага — сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов.

Всего по всей полосе обороны 7-го корпуса ДШВ в течение 25-26 октября российские оккупанты совершили 42 атаки, но не достигли ни одной своей цели. Украинские защитники уничтожили 64 вражеских бойцов, четыре единицы бронированной техники, две единицы автомобильной техники и шесть мотоциклов.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил о ситуации на подступах и в пределах Покровска, где идут стрелковые бои. Российские оккупанты, которых в городе насчитывалось около 200 человек, пытались использовать межпозиционные пространства и инфильтровать малые пехотные группы вглубь городской застройки. Защитники продолжают удерживать позиции и стабилизировать ситуацию.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг сообщения РФ о якобы окружении до 5000 украинских военных в районе Купянска и Покровска, назвав это «полной ложью». Президент отметил, что активность врага на этих направлениях на этой неделе была в полтора-два раза ниже. Он подчеркнул, что украинские войска контролируют ситуацию.