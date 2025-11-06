- Дата публикации
В Покровске продолжаются городские бои: ситуация остается крайне напряженной - Мирошников
Окружения Покровско-Мирноградской агломерации нет, но бои в городе продолжаются в нескольких направлениях одновременно.
За последнюю неделю украинским защитникам удалось сместить врага с окрестностей Гришиного, а также в районе Родинского. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .
По его словам, в Покровске ситуация остается стабильно тяжелой. Сейчас идет зачистка западной и северной части города. В северо-восточном, восточном и южном секторах Покровска также продолжаются ожесточенные столкновения.
«Тупо повсюду бои. И так будет, пока или с нашей стороны не удастся стабилизировать ситуацию, или пока враг не закрепится», — отметил Мирошников.
Он объясняет, что речь идет о городских маневровых боях за право закрепиться в так называемой серой зоне. Контроль над ней определит дальнейшее развитие ситуации в Покровске.
Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей «Флэш» Бескрестнов сообщил, что военно-политическое командование приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации . Окружения подразделений сил обороны и частей нет.