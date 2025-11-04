В Покровске продолжаются ожесточенные бои: обозреватель опроверг фейки о "захвате города"

Покровск / © Associated Press

Реклама

Военный обозреватель Богдан Мирошников призвал не распространять манипулятивные карты и слухи о якобы полном захвате Покровска , ведь продолжается борьба за "серую зону", где ни одна из сторон не имеет стабильной логистики.

По словам Мирошникова, в информационном пространстве стало больше манипуляций по ситуации в Покровске. Некоторые пользователи сознательно или по некомпетентности форсят русские карты, зарисовывают "серые" зоны в красное и добавляют лишние километры, создавая ложное впечатление о продвижении врага.

"Ну нет там такого", - подчеркнул эксперт.

Реклама

Мирошников объяснил, что считать единичные проникновения российских групп в город фактом "закрепления" является большой ошибкой. По его словам, противник не имеет в Покровске должной логистики, а большинство его подразделений на севере, востоке и частично западе города фактически находятся в оперативном окружении.

«В сущности, идет борьба за одну огромную серую зону, которую сейчас собой представляет Покровск. Ни у одной из сторон там нет адекватной логистики, а группы врага вообще отрезаны от нее», — отметил Мирошников.

Военный обозреватель призвал проверять информацию перед публикацией и не гнаться за хайпом: «Думайте, что поститесь, прежде чем хайпануть».

Напомним, для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября .