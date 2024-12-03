В Покровске в результате вражеской атаки погибла женщина, ранены мужчина и младенец (фото)

Российские военные 3 декабря обстреляли город Покровск. В результате атаки в эпицентре поражения оказались многоквартирные дома, погибла женщина, ранения получили мужчина и младенец.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Согласно информации, один из жилищ прямым попаданием разрушен, в результате чего погибла женщина. Кроме того, 3-месячный мальчик и 51-летний мужчина получили ранения. Младенец получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы, а также сотрясение головного мозга. В настоящее время устанавливается тип использованного оружия.

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

Впоследствии обстрел также произошел в городе Константиновка. оккупанты нанесли удар со ствольной артиллерии по жилой застройке, в результате чего 52-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Еще три человека получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

В обоих городах повреждены многоэтажные жилые дома, автомобиль и газопровод. Продолжаются мероприятия по оценке масштабов разрушений и оказанию помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

Последствия обстрела Покровска 3 декабря/Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, чиновник НАТО заявлял, что в последнее время продвижение российских войск значительно ускорилось. Однако, по его словам, движение окупантов замедлится после Покровска, если России удастся захватить этот город. Эти комментарии были сделаны в ходе общения с журналистами на условиях анонимности перед началом министерской встречи в Брюсселе.

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