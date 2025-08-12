В Покровске закрылся последний магазин: сколько людей остаются в разрушенном городе

Украинские защитники в Покровске / © Getty Images

В прифронтовом Покровске до сих пор остается 1327 человек.

Об этом рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона.

По его словам, на прошлой неделе в Покровске закрылся последний магазин, продававший остатки продуктов. Пока с едой и водой гражданскими помогают военные.

Кроме того, на прошлой неделе оккупанты разрушили обстрелом пункт выдачи воды. Горожанам доступна вода из скважин, которых в городе насчитывается более 300 человек.

Глава ГВА отметил, что сейчас в город невозможно заехать. Враг обстреливает все, что движется, так что к эвакуационным автомобилям за пределами города люди выходят пешком из большинства районов Покровска. Оттуда их вывозят в Павлоград.

Также он добавил, что в Покровске выросло количество стихийных захоронений. Людей хоронят прямо у домов.

Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может упасть быстрее Покровска.

В ВСУ признали, что ситуация в Донецкой области крайне сложной, но отрицали факт прорыва.

Также сообщалось, что на Покровском направлении корпус «Азов» занял полосу обороны.