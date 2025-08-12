- Дата публикации
В Покровске закрылся последний магазин: сколько людей остаются в разрушенном городе
Сейчас в Покровск невозможно заехать из-за постоянных обстрелов, эвакуация отсутствует.
В прифронтовом Покровске до сих пор остается 1327 человек.
Об этом рассказал начальник Покровской ГВА Сергей Добряк в эфире телемарафона.
По его словам, на прошлой неделе в Покровске закрылся последний магазин, продававший остатки продуктов. Пока с едой и водой гражданскими помогают военные.
Кроме того, на прошлой неделе оккупанты разрушили обстрелом пункт выдачи воды. Горожанам доступна вода из скважин, которых в городе насчитывается более 300 человек.
Глава ГВА отметил, что сейчас в город невозможно заехать. Враг обстреливает все, что движется, так что к эвакуационным автомобилям за пределами города люди выходят пешком из большинства районов Покровска. Оттуда их вывозят в Павлоград.
Также он добавил, что в Покровске выросло количество стихийных захоронений. Людей хоронят прямо у домов.
Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может упасть быстрее Покровска.
В ВСУ признали, что ситуация в Донецкой области крайне сложной, но отрицали факт прорыва.
Также сообщалось, что на Покровском направлении корпус «Азов» занял полосу обороны.