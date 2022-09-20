В полиции показали фото комнаты пыток, которую устроили оккупанты в Изюме

В Изюме, как и в других городах Харьковской области, российские изверги устроили тюрьму и комнату пыток.

В полиции показали, как выглядит база российских оккупантов в Изюме, где захватчики устроили тюрьму и комнату пыток.

Об этом сообщил руководитель следственного управления Нацполиции в области Сергей Болвинов на своей странице в Facebook.

По его словам, россияне превратили местный отдел полиции в Изюм в свою базу. Там, как и в других городах Харьковской области, российские изверги устроили тюрьму и комнату пыток.

Правоохранители нашли журналы со списком задержанных, которые вели россияне, а также инструменты пыток – электрические кабели. Заключенных избивали током.

Эксперты изучают каждую камеру, где содержались люди: изымаются образцы ДНК и отпечатки пальцев, собирается база доказательств для суда.

В темных подвальных камерах люди находились от нескольких недель до месяцев, даже не всегда понимая, что от них хотят оккупанты.

"Как и всегда, везде, где были рашисты – свалка. Пустые бутылки, коробки, матрасы, лохмотья однозначно указывают – здесь жили россияне.

Спасибо следователям и криминалистам из других регионов, которые сейчас работают с нами в деоккупированных городах – работы после рашистов невероятно много", – отметил Болвинов.

Напомним, в лесу в городе Изюм Харьковской области нашли массовые могилы , где были похоронены более 400 украинских гражданских и военных. Есть тела с признаками пыток, есть погибшие в результате ракетных обстрелов. Среди них многие женщины и дети.

16 сентября в деоккупированном Изюме приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения.

Ранее сообщалось, что под Изюмом были найдены захоронения целой семьи с маленькими детьми. Самой маленькой девочке Лесе было всего 5 лет, старшей Саше – 8 лет. Они погибли с родителями во время авианалета оккупантов.

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