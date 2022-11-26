В полиции показали место ракетного удара по Днепру: фото последствий

В субботу утром, 26 ноября, Россия совершила ракетный удар по мирному кварталу в Днепре. В результате атаки известно о шести пострадавших в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе, одна женщина в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Россияне ударом разрушили семь домов, в результате атаки произошел пожар.

"26 ноября враг попал в жилые дома мирных жителей города. Сейчас известно о 7 разрушенных жилищах в частном секторе. На месте попадания возник пожар. На месте преступления работают все профильные службы. Правоохранители тщательно фиксируют преступления военных РФ", — говорится в сообщении.

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