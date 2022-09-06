В полиции показали остатки ракеты, которой Россия ударила по Кривому Рогу (фото)

Российские оккупанты 6 сентября ударили по Новолатовской общине и Долгинцевскому району Кривого Рога Днепропетровской области.

В результате произошел пожар на одном из предприятий. Масштабы разрушений выясняются.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и показали остатки российской ракеты.

На местах попаданий работают правоохранители, взрывотехники и работники ГСЧС. Предварительно установлено, что люди не пострадали.

По факту атак правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Фото: Национальная полиция Украины

Напомним, российская армия утром 6 сентября ракетами ударила по Кривому Рогу в Днепропетровской области. Оккупанты попали по нефтебазе. Там разгорелся масштабный пожар.

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