В полиции рассказали, какими именно ракетами Россия атаковала Сарны в Ровенской области

Российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, выпустили по Ровенской области четыре ракеты.

Во время авиаудара по Сарнам Ровенской области российские военные применили ракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22.

Об этом сообщает Национальная полиция Ровенской области.

"Сегодня специалисты взрывотехнической службы продолжают обследовать место ракетных обстрелов. Предварительно вооруженные силы Российской Федерации выпустили ракеты типа Х-101 из самолетов ТУ-22", — говорится в сообщении.

Повреждения получили около 30 гражданских объектов, в том числе помещения центральной районной больницы. Также повреждена высоковольтная линия электропередач. Окончательная информация уточняется.

Кроме того, в результате авиаудара произошло возгорание около гектара лесного массива. Сотрудники ГСЧС пожар локализовали и ликвидировали.

Взрывотехники и правоохранители на месте происшествия документируют последствия ракетных обстрелов.

Напомним, оккупанты 28 августа выпустили по Ровенской области четыре ракеты. Захватчики целились по объекту военной инфраструктуры города Сарны.

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