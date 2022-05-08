В полку "Азов" назвали, сколько им удалось уничтожить оккупантов в Мариуполе с начала войны

В полку "Азов" назвали, сколько им удалось уничтожить оккупантов в Мариуполе с начала войны

В период с 24 февраля по 15 апреля бойцы полка "Азов" ликвидировали более 2500 российских оккупантов и еще 5000 ранили.

По словам защитников Мариуполя, все это удалось без поддержки авиации и артиллерии.

Об этом сообщил офицер управления разведки полка "Азов" Илья Самойленко во время пресс-конференции из "Азовстали" в воскресенье, 8 мая.

Самойленко также добавил, что бойцы полка уничтожили более 60 танков и подбили 30 человек.

"Мы также уничтожили более 60 танков и подвели 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", — отметил боец.

Напомним, российские захватчики продолжают блокировать и штурмовать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе. Для этого россияне обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня.

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