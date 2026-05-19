В полку "Скала" за месяц умерло 5 мобилизованных: родственники говорят о побоях, в части молчат

ВСУ (иллюстративное фото) / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По меньшей мере, пять военнослужащих 425 отдельного штурмового полка "Скала" из Ивано-Франковской области умерли в марте 2026 года. Речь идет о Василии Войчуке, Василии Цюрке, Ярославе Мокрии, Петре Данильциве и Виталии Карате.

Об этом говорится в материале Суспільного, журналисты которого собрали комментарии родственников умерших военных, Командование медицинских сил ВСУ, Офиса военного омбудсмана, полиции, военной прокуратуры Днепра и полка "Скала".

Официально в документах причины смерти военных указывали болезни сердца и легких. В то же время, родственники части умерших говорят, что на телах были следы травм, и обратились к правоохранителям, чтобы выяснить обстоятельства смерти.

Василий Цюрко скончался спустя девять дней после мобилизации

Василий Цюрко мобилизован 24 февраля в Яремче. По словам его сестры Татьяны Стефанюк, у мужчины не было при себе телефона и документов, а семья некоторое время не знала, куда его повезли. Впоследствии стало известно, что он находится в Днепре и служит в полку "Скала".

Родственникам сообщили, что Василий якобы находится в плохом состоянии. Сестра отправила ему вещи и телефон, однако поговорить с братом не смогла. По ее словам, 8 марта на звонок ответил другой мужчина и сказал, что Василий еще два дня будет "в карцере". В то же время, 10 марта семья получила известие, что военный умер еще 4 марта.

Справка о смерти Василия Цюрко / © Суспільне

В врачебном свидетельстве причинами смерти указаны острая сердечно-сосудистая недостаточность и атеросклеротическая болезнь сердца. В то же время судмедэкспертиза зафиксировала переломы ребер, синяки, ссадины и ушибы тела.

Синельниковский райотдел полиции расследует смерть Василия Цюрко как умышленное убийство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Днепропетровская специализированная прокуратура в сфере обороны подтвердила процессуальное руководство по делу, однако деталей не предоставила.

Ответ полиции в Днепропетровской области о смерти военнослужащего Василия Цюрко. / © Суспільне

Семья Ярослава Мокрия узнала о "Скале" из уведомления о смерти

Ярослав Мокрий попал в 425 штурмовый полк в конце февраля 2026 года. Его сестра Ульяна Кондратьева рассказала, что брат имел проблемы со здоровьем, раньше болел туберкулезом, имел проблемы с легкими и когда-то имел группу инвалидности.

По словам женщины, после мобилизации Ярослав некоторое время служил при ТЦК, а в конце февраля его вызвали в ТЦК в Снятине. После этого связь с ним фактически оборвалась.

Ярослав Мокрий скончался 12 марта в автомобиле по дороге в больницу в Новоукраинском районе Кировоградской области. В справке судмедэксперта причиной смерти указана хроническая обструктивная болезнь легких. О том, что брат служил именно в "Скеле", семья узнала уже из уведомления о смерти.

Василий Войчук умер через 11 дней после мобилизации

Василий Войчук был мобилизован 13 марта — в день его рождения. Его брат Владимир рассказал, что Василий не служил в армии и имел проблемы со здоровьем.

По словам Владимира, 17 марта брат позвонил по телефону из чужого номера и сообщил, что попал в штурмовый полк "Скала". После этого связь с ним прекратилась.

О смерти Василия семье сообщили 29 марта, хотя в уведомлении было отмечено, что он умер 24 марта в Запорожском районе "в результате болезни". В врачебном свидетельстве речь шла об острой сердечно-легочной недостаточности и эмпиеме плевры.

Владимир Войчук утверждает, что, когда забирал тело брата, увидел следы травм. В то же время, заявлений в правоохранители относительно расследования обстоятельств смерти он не подавал.

Виталий Карат успел рассказать сестре об избиении

Виталия Карата мобилизовали 25 февраля. Его сестра Олеся Пискунова писала в Facebook, что семья не знала, где он находится. Впоследствии Виталий позвонил по телефону из чужого номера и сообщил, что служит в 425 полку "Скала".

По словам женщины, 11 марта брат снова позвонил по телефону и сказал, что его избили, а сам он находится в больнице в Павлограде. На следующий день его перевели в медучреждение в Днепре.

Скрин из сообщения о смерти Виталия Карата. / © Суспільне

Олеся Пискунова успела увидеть брата в живых. По ее словам, он находился в тяжелом состоянии под кислородной поддержкой и рассказывал, что его "били постоянно". 14 марта Виталий Карат скончался.

Семья сначала согласилась говорить с журналистами, однако впоследствии отказалась от комментариев по совету адвоката.

Петр Данильцев умер через 36 дней после мобилизации

Петр Данильцев был мобилизован 3 февраля 2026 года. По данным старосты села Подлужье, военно-врачебная комиссия диагностировала у него симптоматическую гипертензию, однако признала годной к службе.

Военный умер 11 марта по дороге в медучреждение в Новоукраинском районе Кировоградской области. В врачебном свидетельстве причиной смерти указан атеросклеротический кардиосклероз, а по информации судмедэксперта – острая сердечная недостаточность.

Что говорят омбудсман, медики и полк "Скала"

В Офисе военного омбудсмана сообщили, что получали заявления по поводу двух из пяти военнослужащих. Одно обращение было перенаправлено в территориальное управление ДБР в Полтаве, другое поступило 8 апреля 2026 года.

Командование медицинских сил ВСУ не дало ответов на конкретные обстоятельства смерти пятерых военных. В то же время там отметили, что в январе-марте 2026 года в Украине и ВСУ фиксировали сезонный рост заболеваемости ОРВИ и связанных с ней осложнений.

Ответ командования медицинских сил ВСУ по поводу умерших военнослужащих "Скалы". / © Суспільне

По данным секретариата омбудсмана, к апрелю 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека получил 58 обращений по 425 полку "Скала".

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в полк направили отдельную проверку, а также инициировали закрытое заседание с руководством "Скалы" и представителями Генштаба. По его словам, уже состоялись две подобные встречи, а по их итогам наработаны срочные юридические шаги.

В самом полку "Скала" подтвердили, что все пятеро военнослужащих проходили службу в воинской части А4862. В то же время отвечать на вопросы о причинах и обстоятельствах смертей в части отказались, сославшись на врачебную тайну и информацию с ограниченным доступом.

В полку также заявили, что проблем с лекарством и медицинским оборудованием для оказания первой медицинской помощи и первичной диагностики нет.

Родственники до сих пор не получили ответов

Прошло почти два месяца с тех пор, как семьи военных узнали об их смерти. Близкие умерших до сих пор требуют объяснений: при каких обстоятельствах умирали мобилизованные, оказывали ли им медицинскую помощь, почему на телах некоторых из них следы травм и кто должен за это отвечать.

Напомним, что в конце 2025 года военная омбудсманка Ольга Решетилова обратилась к министру обороны с инициативой провести новую проверку относительно нарушений прав, избиений и психологического давления в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

«Ко мне поступали жалобы военнослужащих, в частности, по фактам избиения и психологического давления в 425-м полку», — сообщила омбудсманка.

