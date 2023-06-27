В половине областей Украины объявили воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.

Во вторник, 27 июня, в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Вероятно, существует угроза ракетных ударов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Вражеские Ту-22м3 двигаются в сторону акватории Азовского моря. Угроза ракетной опасности Восток, Юг Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Украинцев призывают находиться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов.

Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области. Россияне вероятно выпустили ракеты С-300. Известно о 2 погибших и 22 раненых.

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