В половине областей Украины объявили воздушную тревогу: карта

Украинцев призывают быть в безопасных местах.
Во вторник, 27 июня, в половине областей Украины объявили воздушную тревогу. Вероятно, существует угроза ракетных ударов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.
"Вражеские Ту-22м3 двигаются в сторону акватории Азовского моря. Угроза ракетной опасности Восток, Юг Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", — предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Украинцев призывают находиться в укрытиях из-за угрозы ракетных ударов.
Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области. Россияне вероятно выпустили ракеты С-300. Известно о 2 погибших и 22 раненых.
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