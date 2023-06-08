В половине областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

В Украине снова раздается воздушная тревога.
В Украине 8 июня в восточных и южных областях снова раздается воздушная тревога. Существует угроза ракетных обстрелов.
Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.
По состоянию на 21.40 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.
Мониторинговые телеграммы пишут об угрозе ударов баллистическими ракетами.
Украинцев, живущих в этих регионах, призывают быть в безопасных местах.
Напомним, 8 июня ориентировочно в 20:00 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов крылатыми ракетами. По состоянию на 21.15 тревогу отменили.
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