Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В половине областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3253
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В половине областей Украины объявлена воздушная тревога: карта

В Украине объявлена воздушная тревога.

В Украине снова раздается воздушная тревога.

В Украине 8 июня в восточных и южных областях снова раздается воздушная тревога. Существует угроза ракетных обстрелов.

Об этом свидетельствует Карта воздушных тревог.

По состоянию на 21.40 воздушную тревогу объявили в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях.

Мониторинговые телеграммы пишут об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Украинцев, живущих в этих регионах, призывают быть в безопасных местах.

Напомним, 8 июня ориентировочно в 20:00 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов крылатыми ракетами. По состоянию на 21.15 тревогу отменили.

Читайте также:

Киевсовет вводит нововведения для укрытий и убежищ в столице

Киевсовет вводит нововведения для укрытий и убежищ в столице

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3253
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация