В Польше действовала российская шпионская сеть: пытались собирать информацию в пользу РФ

В Польше действовала российская шпионская сеть. Ее ликвидировали правоохранители Польши.

Об этом сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, российская шпионская сеть собирала информацию в пользу российских окупантов. Угроза была реальной.

"Если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой-либо конкретной цели", — подчеркнул Мариуш Блащак.

Он также добавил, что Польша "имеет дело с ситуацией, которая действует в ущерб стране".

"Нет никаких сомнений, что мы живем в то время, когда Россия решила воссоздать свою империю. Она всегда была угрозой для Польши, независимо от того, была она белой, красной или теперь путинской. Я хочу подчеркнуть большой успех офицеров Агентства внутренней безопасности". — вся шпионская сеть была разоблачена. Это доказывает, что польские службы работают для безопасности нашей страны очень эффективно", — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, что шпионская группа должна была вести подготовку к диверсионной деятельности на территории Польши, в частности на железной дороге и автодорогах, по которым транспортируют оружие для Украины.

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