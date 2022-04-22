В Польше для школьников из Украины подготовили некоторые упрощения во время экзамена с математики: детали

В Польше для школьников из Украины подготовили некоторые упрощения во время экзамена с математики: детали

В Польше готовятся существенные облегчения для украинских школьников, которые будут сдавать экзамены по математике.

Министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек анонсировал существенное облегчение для восьмиклассников из Украины, которые будут сдавать экзамен по математике. Для учеников из Украины он будет на украинском языке.

Об этом сообщает rmf24.pl.

По словам главы польского МОН, экзамен по математике в Польше будет составлять около 7 тысяч учеников 8 классников из Украины, сбежавших от войны на родине. Планируется, что все задачи на этом экзамене будут дублироваться на украинском языке.

Также дети смогут отвечать на них на украинском, а не на польском (где нужно будет не только цифры, но и объяснения).

Кроме того, детям из Украины, которые будут сдавать экзамен восьмиклассника по польскому языку, продлят на несколько десятков минут срок на предоставление ответов.

Сейчас в польской системе образования учится 185 тысяч детей беженцев из Украины, из них 35 тысяч в детсадах, 135 тысяч – в начальных школах, и несколько тысяч – в средних. Заметим, что обязательным для окончания начальной школы в Польше экзамен в восьмом классе.

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