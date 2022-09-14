В Польше для украинцев запустили новую бесплатную программу: что она предполагает и как зарегистрироваться

В Польше в одном из уездов была запущена новая программа для украинцев.

Специальная интеграционная программа в Бельском уезде состоит из бесплатных занятий польского языка, занятий, облегчающих адаптацию в новой социальной и культурной реальности, а также художественных, физических и других занятий для детей и подростков.

Об этом сообщает powiat.bielsko.pl.

На реализацию этой программы Бельский уезд выделил более 600 тыс. злотых. Для украинцев она бесплатна. Участие в бесплатной программе могут принять граждане Украины (в том числе дети до 18 лет), прибывшие в Польшу после 24 февраля и собирающиеся остаться в Польше.

Также читайте В Польше студентам из Украины будут оплачивать обучение и жилье: кто и как может присоединиться к программе

Занятия стартуют во второй половине сентября и продлятся до 15 декабря. Пройдут они в выходные, а также в рабочие дни ближе к вечеру. Украинцам также будут доступны психолог, юрист и переводчик.

Сами занятия будут проходить в 3 населенных пунктах: Поромбка (Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD, ul. Wielka Puszcza 91), Бучковице (Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk им. Polskich Olimpijczyków; .Klimczoka 105).

Еще один возможный вариант – населенный пункт Щирк (Szkolne Schronisko Młodzieżowe Hondrasik, ul. Sportowa 2).

В программе могут принять участие 300 украинцев. Чтобы подать заявку на участие в интеграционной программе, нужно заполнить формуляр и подать его в один из 8 пунктов приема.

Напомним, в Польше запустили проект для молодежи, позволяющий совмещать работу с учебой.

Читайте также: