В Польше для украинок организовали курсы с поиска работы: какие условия и как присоединиться

Обучение онлайн – исключительно на английском языке, если оффлайн – на польском.

В польской Варшаве приглашают украинок пройти бесплатные курсы по поиску работы по специальности от Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Об этом сообщает newspaperinpoland.pl.

Учебная программа рассчитана на украинок, вынужденных переехать в Польшу после полномасштабного вторжения РФ. Курсы доступны как онлайн, так и офлайн.

Благодаря этим курсам украинки, работавшие в сфере частных предприятий, логистики, анализа данных, финансов, торговли или администрации, смогут найти работу по своей специальности.

Занятия онлайн стартуют в январе и продлятся 6 недель. Обучение онлайн – исключительно на английском языке, оффлайн – на польском языке).

Чтобы пройти курсы, нужно соответствовать следующим критериям:

Искать работу в Варшаве или ее окрестностях; Должен быть опыт в таких сферах как логистика, финансы, анализ данных, частные предприятия, торговля или администрация Нуждаетесь в поддержке и помощи, чтобы найти работу на польском рынке труда; Хотите учиться и дальше развивать свои компетенции; Есть стабильное время на прохождение курсов оффлайн или онлайн; Знаете польский или английский на коммуникативном уровне.

Для того, чтобы подать заявку на участие в курсе, нужно заполнить анкету по этой ссылке, после этого будет еще два раунда отбора – собеседование и подписание документов. Также нужно подать CV, заполненное на английском языке.

Более подробно, читайте здесь.

Напомним, украинские беженцы все активнее открывают собственный бизнес в Польше — за 8 месяцев их стало больше более 2 тысяч. Украинские предприниматели чаще всего организуют деятельность в ИТ-сфере, логистике, индустрии красоты.

Ранее опрос Gremi Personal показал, что у половины украинских беженцев после вынужденного переезда в Польшу уровень жизни значительно улучшился.

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