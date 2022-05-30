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В Польше группа украинцев снимала с банкоматов чужие деньги: как действовала схема

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В Польше группа украинцев снимала с банкоматов чужие деньги: как действовала схема

Фото: Associated Press

В Варшаве полиция задержали четырех граждан Украины, подозреваемых в мошенничестве.

Группа мужчин из Украины занималась мошенничеством в Польше. Злоумышленники очищали чужие счета с помощью кодов BLIK. Их задержали.

Об этом информирует РАР.

На днях полицейские во время патрулирования заметили, что к одному из уличных банкоматов в Варшаве подъехали два автомобиля. Из них вышли двое мужчин и пошли в банкомат.

Через некоторое время они вернулись и начали уезжать. Однако патрульным они показались подозрительными и они поехали за ними, чтобы проверить

Оказалось, что в автомобилях было четверо граждан Украины в возрасте от 21 до 27 лет. Во время обыска и личного досмотра у них изъяли 54 карты украинских банков без имен и фамилий, чеки из банкоматов и около 70 тыс. зл наличными в разных валютах.

Все граждане Украины задержаны. Двум из них предъявлены обвинения в мошенничестве, еще двоим – в компьютерном мошенничестве.

За совершенное им грозит лишение свободы на 8 и 5 лет соответственно.

Напомним, полиция предупредила семьи военных о новом виде мошенничества.

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