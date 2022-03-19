В Польше хотят заставить РФ "дополнительно задуматься" и предлагают ЕС ввести полный запрет на торговлю с Россией

Таким образом, правительство Польши хочет наказать РФ за ее циничное нападение на Украину.
Польша на следующем саммите ЕС официально предложит новый пакет санкций против РФ, которая подло напала на Украину и варварски уничтожает инфраструктуру, расширить их к уровню "торговой блокады" как по морю, так и по суше.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в заявлении, которое сообщает National Post.
"Польша предлагает как можно скорее добавить в этот пакет санкций торговую блокаду как для морских портов, так и запрет на сухопутную торговлю", – сказал Моравецкий.
По его словам, такой шаг "дополнительно заставит Россию задуматься о том, чтобы прекратить эту жестокую войну".
Как добавил Моравецкий, "речь идет о жизни и смерти десятков, а может, сотен тысяч людей, речь идет о суверенной стране — Украине — но и о безопасности НАТО".
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