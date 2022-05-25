В Польше меняют правила бесплатных поездок поездами для украинцев: что изменилось

Украинцам в Польше изменили правила бесплатных проездов.

Правила бесплатных проездов для украинцев, вынужденно выехавших в Польшу из-за нападения РФ, тамошняя железнодорожная компания PKP Intercity меняет со среды, 1 июня.

Об этом идет речь на сайте компании.

По новым правилам, украинцы будут иметь право бесплатного проезда только поездами на маршрутах из Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешова, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува или в эти города.

Остальные правила проезда остаются неизменными. В частности, бесплатно воспользоваться услугами железной дороги в Польше могут только поездами ТLK и IC и только в вагонах второго класса. Если ехать в вагоне первого класса нужно будет доплатить разницу между стоимостью билетов.



Чтобы бесплатно ехать поездами из/до вышеуказанных городов, нужно взять бесплатный билет в кассе или у кондуктора в поезде. Каждый гражданин Украины может получить билет на прямое сообщение по определенному направлению, а также проезд к месту назначения несколькими поездами с пересадками.

Во время бесплатного проезда нужно показать загранпаспорт со штампом о дате пересечения границы (не ранее 24 февраля 2022 года) или другой документ, удостоверяющий личность: внутренний украинский паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет.

Однако в случае такого другого документа придется еще и дать подтверждение о получении номера PESEL с пометкой UKR или предъявить билет (бумажный или в смартфоне) на поезд из Украины в Польшу (с именем и фамилией пассажира). 4) Бесплатно ездить на поездах польской железной дороги могут только отдельные категории беженцев из Украины: женщины, дети до 18 лет, мужчины и женщины с инвалидностью независимо от возраста и все лица старше 60 лет.

Как сообщалось, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их.

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