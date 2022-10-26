В Польше начнут проверять, ходят ли дети из Украины в школы: детали

Также школам Польши выделят больше денег, чтобы они могли обеспечить учащихся из Украины учебниками и учебными материалами.

В Польше проверят украинских детей школьного возраста, которые с начала полномасштабной войны России уехали из Украины, получают ли они образование.

Соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины подготовило Министерство внутренних дел и администрации Польши, сообщает glos.pl.

Согласно предложению, директора школ и органы местного самоуправления будут проверять, посещают ли дети из Украины школу. Объясняют необходимость изменений тем, что это поможет быстрее реагировать, если не будет исполнена школьная обязанность.

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Проверять будут благодаря PESEL. Из него в базу данных информационной системы образования будет поступать информация о детях школьного возраста, приехавших в Польшу из Украины.

"Предложенные положения значительно облегчат директорам школ и гминам осуществлять контроль за школьной обязанностью и обязанностью обучения. Изменение касается всех учащихся польской системы образования, в том числе детей из Украины, прибывших на территорию Республики Польша после 24 февраля 2022 года, проверка которых на соблюдение школьной обязанности более требовательна для директора начальной школы или гмины", — объясняют польские чиновники.

Изменения также подразумевают дополнительное финансирование польских школ для обеспечения учащихся из Украины учебниками и учебными материалами. В случае принятия изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

В Польше ожидают, что в 2023 году количество учащихся из Украины может увеличиться. Там прогнозируют до 150 тысяч украинских учащихся начальных классов.

Как сообщалось, в Польше начали активно проверять украинцев, которые выезжают более чем на месяц. Таким лицам отменяют выплаты социальных пособий по программам "500+" или "Семейный опекунский капитал". После проверок в результате длительного выезда из Польши уже более 80 тысяч граждан Украины остались без выплат.

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