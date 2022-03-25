В Польше назвали 10 важных пунктов для прекращения войны в Украине: о чем идет речь

В Польше назвали 10 важных пунктов для прекращения войны в Украине: о чем идет речь

Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили список действий, которые ЕС должен выполнить, если действительно хочет прекратить войну.

Польша совместно со Словенией и Чехией подготовила план, включающий 10 пунктов для поддержки Украины и прекращения войны.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Politico.

"В Киеве идет битва – не только за будущее Украины, но и за будущее всего континента. И если Киев упадет, это будет конец Европы, которую мы знаем", — сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что прошел месяц, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Их явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше и быстро.

"Тем, кто предупреждает, что провокация президента России Владимира Путина приведет к Третьей мировой войне, я спрашиваю: нужен ли когда-нибудь Путину повод для нарушения международного права? Нужен ли он был, чтобы напасть на Грузию? Нужен ли он был, чтобы оккупировать Крым? Нужен ли он был, чтобы напасть на Киев?", — отметил он.

Кроме скорейшего прекращения платежей за нефть, газ и уголь, Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины и прекращению войны:

отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT. Иначе российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;

ввести общую политику убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве;

полностью прекратить российскую пропаганду в Европе. Свобода слова не означает право на ложь;

блокада русских кораблей с европейских портов;

такая же блокада должна быть введена для автомобильного транспорта в Россию и с России;

введение санкции не только против олигархов, но и в отношении всей российской бизнес-среды;

прекращение действия виз для всех граждан России, желающих въехать в ЕС. Русский народ должен понять, что он понесет на себе последствия этой войны;

ввести санкции против всех членов партии Путина "Единая Россия". Они прекрасно знают, что происходит в Украине, и их соучастие безоговорочно;

полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые можно использовать для войны;

исключение России из всех международных организаций. Мы не можем сидеть за одним столом с преступниками.

Матеуш Моравецкий также сообщил, что Киеву предложили миротворческую миссию под эгидой НАТО и других международных организаций.

"Если мы не можем ввести эффективные санкции, у нас нет выбора: мы должны защитить народ Украины своими щитами", — добавил он.

Напомним, Путин на территории Украины собирался воевать с США и Германией.

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