В Польше назвали самый большой вызов с танками Leopard для Украины

Наибольшей проблемой в эксплуатации Leopard-2, которую получит Украина от международных партнеров, является получение запчастей для этих танков.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге.

"Сейчас для нас самым большим вызовом являются запчасти к этим танкам. Это задача, которую мы ставим перед немецким оборонным комплексом, о чем я буду завтра говорить с моим немецким коллегой", — сказал Блащак.

По его словам, техника, предоставляемая Западом, отличается от той постсоветской, которой пользуются украинцы. Он отметил, что танки Leopard-2 обладают безусловным преимуществом над танками российского образца.

"Танкисты это люди, имеющие опыт на войне, раньше они были обучены работать с постсоветским вооружением, сейчас они учатся использовать западное. Это вооружение имеет преимущества по сравнению с постсоветским. Речь идет о том, чтобы прекратить развитие российской империи, украинцы мужественно защищают свою страну, борясь за украинскую независимость, они борются за независимость свободного мира", — подчеркнул министр.

Блащак отметил, что Польша создает коалицию танков Leopard 2A4, а Германия – Leopard 2A6; танки уже передала Канада, в скором времени это сделает Норвегия, и он надеялся на подобные действия со стороны Испании. Сейчас продолжаются переговоры о передаче танков с испанской стороной.

Напомним, в Польше начались тренировки украинских военных, которые учатся управлять современными танками Leopard-2. Первые впечатления читайте здесь.

В свою очередь, в Польше готовят к поставке Украине очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard.

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