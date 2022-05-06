В Польше отменили одну из бесплатных услуг: за что украинским беженцам теперь придется платить

В Польше отменили одну из бесплатных услуг: за что украинским беженцам теперь придется платить

Теперь украинские беженцы в некоторых городах Польши уже не могут рассчитывать на бесплатный проезд в транспорте. Читайте в материале ТСН.ua, почему и в каких городах все еще действует услуга.

С начала полномасштабной войны России против Украины (24 февраля 2022 года) большинство польских перевозчиков решили поддержать украинских беженцев, бежавших от боевых действий. Тогда было введено бесплатное использование транспортных средств на всей территории Польши. Нужно было только показать водителю паспорт гражданина Украины.

Однако по сообщению Столичной транспортной ветки Гданьского залива от 1 мая 2022 бесплатный проезд для украинцев отменили. Теперь всем нужно покупать билеты, чтобы воспользоваться общественным транспортом. В частности, правило действует в таких городах:

Гдыня;

Гданьск;

Вейгерово;

Сопот.

Решение объясняется очень просто – в местных бюджетах уже не хватает средств, чтобы финансировать бесплатные услуги для украинских беженцев.

Где украинцам в Польше все еще можно ездить бесплатно

Украинские беженцы могут бесплатно пользоваться поездами Polregio и PKP Intercity, а также пригородной железной дорогой Tri-City. В Люблине в любом транспорте украинцы могут ездить бесплатно, потому что финансирование на эти поездки поступает от органов местного самоуправления из-за границы. До конца мая можно бесплатно ездить в общественном транспорте в Варшаве.