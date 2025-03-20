В Польше подтвердили подготовку нескольких вариантов стабилизационной операции в Украине

В настоящее время продолжаются консультации на уровне главных военных командующих стран, готовых принять участие в миссии.

В Лондоне продолжаются переговоры по международной стабилизационной операции в Украине. Начальник Генерального штаба Польского войска генерал Веслав Кукула подтвердил, что в настоящее время рассматривается несколько возможных сценариев такой миссии. Польша может предоставить материально-техническую поддержку, но не планирует отправлять свои войска.

Об этом начальник Генштаба рассказал PAP.

По его словам, встреча командующего оперативным командованием Войска Польского генерала Мацея Клиша с британскими и французскими военными лидерами является продолжением переговоров в Париже, которые состоялись на прошлой неделе.

"Она служит разработке операции по обеспечению мира в Украине", – объяснил генерал.

В настоящее время продолжаются консультации на уровне главных военных командующих стран, готовых принять участие в миссии.

"Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования – то есть командованиям, которые предусматривают планирование операций и возможное взаимодействие", – отметил Кукула.

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Начальник Генштаба подчеркнул, что Польша не будет привлекать своих военных в операции на территории Украины, однако ее роль в миссии будет важной. "Мы не будем привлекать наших солдат к операциям в Украине, но мы осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно, хотя бы из-за нашего особого геополитического состояния", — подчеркнул Кукула.

Он отметил, что Польша готова предоставить "очень широкий спектр компетенций, прежде всего связанных с базированием войск, их материально-технической поддержкой, а также предоставлением учебной инфраструктуры, будь то для обучения украинских войск или поддержание готовности сил, которые будут гарантировать стабильность и мир".

Генерал также подтвердил, что окончательный формат миссии будет зависеть от развития мирных переговоров.

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"Давайте помнить, что главным двигателем всех подобных действий будет ход мирных переговоров, и именно они определят основное направление того, как будет проходить эта операция. Как военные, мы должны быть готовы к любому развитию событий", — подытожил он.

Напомним, что Великобритания, Франция, Турция, Португалия и Швейцария уже выразили готовность направить войска в Украину после возможного заключения соглашения.