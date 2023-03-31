В Польше призвали своих граждан покинуть Россию после ареста журналиста WSJ

Полякам также посоветовали отказаться от поездок в Россию.

Польша призывает своих граждан покинуть Россию после ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Лукаша Ясин в Twitter.

Ясин посоветовал отказаться полякам от поездок в Россию, а гражданам Польши, которые уже находятся на территории РФ — советуют покинуть страну коммерческими и частными средствами.

"Это особенно важно в контексте информации об аресте Эвана Гершковича", — написал Ясина.

Что предшествовало?

Американская ежедневная газета The Wall Street Journal требует в России уволить журналиста издания Эвана Гершковича. Его задержали сотрудники ФСБ.

В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвали американцев немедленно уехать из России и не путешествовать в это государство.

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