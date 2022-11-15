В Польше произошло смертельное ДТП с украинками: подробности (фото)

Всего в аварии пострадали 8 человек.
В Польше произошло смертельное ДТП, в котором пострадали трое украинок.
Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на пресс-офицера полиции Калиша Анну Яворскую-Войнич.
Известно, что столкнулись Nissan с Alfa Romeo. Произошло это на трассе вблизи села Дембе Великопольского воеводства.
В результате аварии погиб 72-летний мужчина. Еще восемь человек получили ранения, среди которых трое украинок. Пострадавших в ДТП госпитализировали в местные больницы.
По предварительным выводам полиции, 64-летняя женщина за рулем Nissan не сдержала преимущества в движении и столкнулась с ехавшей в попутном направлении Alfa Romeo.
Обстоятельства и причины аварии выясняется полицией под наблюдением прокуратуры.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Польше на трассе вблизи Тарнова опрокинулся бус с украинцами – погиб 12-летний мальчик. Авария произошла в результате столкновения с грузовым автомобилем. Еще несколько пассажиров госпитализировали.
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