В Польше рассказали, на каких условиях через 18 месяцев будут находиться в стране украинцы

В Польше рассказали, на каких условиях через 18 месяцев будут находиться в стране украинцы

Украинцы в Польше, легально въехавшие после 24 февраля, могут находиться законно в стране 18 месяцев.

Какими будут условия пребывания граждан Украины в Польше после того, как пройдут 18 месяцев легального пребывания, рассказал пресс-секретарь Офиса по делам иностранцев Якуб Дудзяк.

Об этом он сообщил в комментарии Ukrayina.pl.

"Есть путь для дальнейшей легализации пребывания граждан Украины, сбежавших от войны и пребывание которых законно. Им может быть предоставлено разрешение на временное проживание. Он предоставляется однократно на 3 года с даты принятия решения", — сказал Якуб Дудзяк.

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Заявление о предоставлении разрешения на временное проживание гражданин Украины может подать не ранее чем через 9 месяцев со дня въезда и не позднее 18 месяцев от 24 февраля 2022 года.

Напомним, в Сети активно обсуждают информацию от польских пограничников, что якобы во время повторного пересечения украинско-польской границы по биометрическому паспорту в проезде откажут, если использованы все 90 дней пребывания на территории Польши и ЕС. Разбирались, как украинцам после 90 дней пребывания пересекать границу, что говорят пограничники Польши и юристы.

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