В Польше создали украиноязычное радио: там будет сообщаться вся оперативная информация

В Польше создали украиноязычное радио: там будет сообщаться вся оперативная информация

Теперь украинцы, которые находятся на территории Польши, смогут получать достоверную информацию.

Крупнейший радиовещатель в Польше RMF Group положил начало новому проекту, который получил название "RMF Украина".

В его эфире украинцы, которые находятся в Польше, смогут услышать важные сообщения. Об этом сообщается на сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Информация в эфире будет предоставляться на двух языках: украинском и английском. Перед тем, как зачитать сообщение, его будут очень тщательно проверять во избежание дезинформации. На радио смогут работать польские журналисты и украинцы, которые находятся на территории республики.

“В выпусках новостей радиостанции "RMF Украина" круглосуточно предоставляется информация о правовых и законодательных упрощениях, внедренных польскими властями, оказывающих помощь благотворительные организации, возможности поиска жилья в этой стране, проезд общественным транспортом и автомобилями, работа банковской системы, медицинская помощь беженцам от государственной службы здравоохранения, а также способы поиска работы», – говорится в сообщении.

Прослушивать сообщения можно в окрестностях Перемышля на частоте 98.6 FM, в Грубешове на 93.3 FM, через фирменное приложение RMF ON и на сайте.

Напомним, соцопрос показал, что Украинцы считают наиболее дружественными странами Польшу, Литву, Великобританию и США.

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