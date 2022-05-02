В Польше украинцам предоставили доступ к приложению- аналогу "Дії": какими услугами и как можно воспользоваться

В Польше украинцам предоставили доступ к приложению- аналогу "Дії": какими услугами и как можно воспользоваться

Польское мобильное приложение mObywatel расширило перечень функций, которыми могут воспользоваться граждане Украины.

Украинцам, вынужденно переехавшим в Польшу из-за нападения России, расширили перечень услуг, которыми они могут воспользоваться в приложении mObywatel, который является аналогом украинской "Дії".

Об этом информирует telepolis.pl.

В частности, украинцы могут в mObywatel реализовать свой электронный рецепт на лекарства. Чтобы воспользоваться этой опцией в аптеке, достаточно показать QR-код на экране смартфона. Номер PESEL и код доступа не требуется.

Также украинцы теперь могут получить в приложении mObywatel COVID-сертификат образца Европейского Союза (UCC) по тем же основаниям, что и граждане Польши. Чтобы получить UCC, нужно привиться по польской системе вакцинации или получить результат теста по польской системе здравоохранения.

Ранее в приложении для беженцев из Украины был доступен только документ с важнейшими персональными данными: имя и фамилия, номер PESEL, дата и место рождения, гражданство.

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К слову, мобильное приложение mObywatel является аналогом украинской "Дії", с помощью которой можно создать цифровые документы, подтверждающие личность человека. Чтобы активировать mObywatel, нужно получить доверенный профиль (Profil Zaufany).

Приложение доступно для совершеннолетних украинцев, прибывших в Польшу с 24 февраля, имеют номер PESEL и активный доверенный профиль.

На сегодняшний день этим приложением пользуется более 31 тысячи беженцев из Украины в Польше.

Напомним, что польская железная дорога продлила бесплатный проезд для украинских беженцев.

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