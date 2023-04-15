В Польше украинцы могут получать пенсию: при каких условиях и как оформить

Украинцы могут получать минимальную пенсию в Польше.
В Польше граждане Украины могут получать минимальную пенсию, однако, при определенных условиях.
Об этом пишет профильное издание НаПенсии.
Отмечается, что более 10 лет назад Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении, благодаря которому граждане Украины в Польше могут получать как минимум минимальную пенсию.
Условия получения пенсии:
- ваше последнее место работы – в Польше, где вы были трудоустроены официально;
- вы работали по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie);
- вы достигли пенсионного возраста в Польше, то есть вам не менее 60 лет (для женщин) или 65 (для мужчин);
- у вас минимальный трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 – для мужчин;
- ваш общий стаж включает сумму лет работы в Польше и Украине (минимальный стаж работы в каждой из стран в этом случае нет).
- вы постоянно живете в Польше.
Отмечается, что минимальная пенсия в Польше в текущем году составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12 400 грн).
Чтобы оформить пенсию в Польше, необходимо обратиться в ZUS по месту жительства с оригиналами документов:
- паспорт;
- номер PESEL;
- Карту быта;
- регистрационный номер карты налогоплательщика;
- документы о трудовом стаже (трудовая книга, справка, диплом, военный билет).
Также для будущих выплат необходимо предоставить реквизиты счета в польском банке – это должен быть личный счет для выплат в валюте.
Таким образом вы будете получать пенсионные выплаты. Они будут поступать ежеквартально на счет в евро по официальному курсу Нацбанка.
Напомним, трудоустроенные пенсионеры, вышедшие на пенсию со стажем в 35 лет и имевшие выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.
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