В Польше украинцы могут получать пенсию: при каких условиях и как оформить

В Польше граждане Украины могут получать минимальную пенсию, однако, при определенных условиях.

Об этом пишет профильное издание НаПенсии.

Отмечается, что более 10 лет назад Польша и Украина подписали соглашение о социальном обеспечении, благодаря которому граждане Украины в Польше могут получать как минимум минимальную пенсию.

Условия получения пенсии:

ваше последнее место работы – в Польше, где вы были трудоустроены официально;

вы работали по трудовому договору (umowa o pracę) или по договору доверенности (umowa zlecenie);

вы достигли пенсионного возраста в Польше, то есть вам не менее 60 лет (для женщин) или 65 (для мужчин);

у вас минимальный трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 – для мужчин;

ваш общий стаж включает сумму лет работы в Польше и Украине (минимальный стаж работы в каждой из стран в этом случае нет).

вы постоянно живете в Польше.

Отмечается, что минимальная пенсия в Польше в текущем году составляет 1445,48 злотых в месяц (около 12 400 грн).

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Чтобы оформить пенсию в Польше, необходимо обратиться в ZUS по месту жительства с оригиналами документов:

паспорт;

номер PESEL;

Карту быта;

регистрационный номер карты налогоплательщика;

документы о трудовом стаже (трудовая книга, справка, диплом, военный билет).

Также для будущих выплат необходимо предоставить реквизиты счета в польском банке – это должен быть личный счет для выплат в валюте.

Таким образом вы будете получать пенсионные выплаты. Они будут поступать ежеквартально на счет в евро по официальному курсу Нацбанка.

Напомним, трудоустроенные пенсионеры, вышедшие на пенсию со стажем в 35 лет и имевшие выплату около 7 тысяч гривен, могут рассчитывать на перерасчет в 1 200 гривен.

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