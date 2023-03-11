В Польше украинских беженцев заставляют вернуть денежную помощь: какая причина

Если беженец или беженец Украины хотят воспользоваться льготами, то они не могут покинуть Польшу более чем на 30 дней.

В Польше заведение социального страхования заставляет украинцев вернуть денежную помощь в бюджет. В частности, речь идет о украинцах, которые выехали из Польши и не сообщили об этом органы соцзащиты.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что около 2 миллионов злотых неправомерно выплачены украинским гражданам Учреждением социального страхования.

"ZUS последовательно выносит следующие решения по неправомерно полученным льготам и обязывает бенефициаров вернуть их", — говорит Павел Жебровский, представитель ZUS.

За месяц действия новой нормы Закона о помощи ZUS приостановил выплату пособия примерно 3200 гражданам Украины.

"Если эти люди вернутся в Польшу в течение 30 дней с даты выезда, они не потеряют законность своего пребывания в Польше и выплата помощи будет возобновлена. Удержание платежа сразу после дня отъезда на основании измененного акта позволило нам избежать переплаты помощи", – объясняет Павел. Жебровский.