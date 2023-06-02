В Польше устанавливают дорожные знаки с новым названием: "уже не Калининград"

Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши объявила, что теперь в стране будут использовать название "Крулевец".

В Польше устанавливают новые дорожные знаки под названием Калининграда — теперь город называется Крулевец.

Решение об этом приняла правительственная комиссия.

Известно, что полную замену дорожных знаков планируют завершить к середине июня. В частности, новые знаки появились в Варминско-Мазурском воеводстве с национальной дороги №51 в селе Дивиты и Добром Городе, а также вблизи населенных пунктов Возлавки и Лютры вдоль национальной дороги №57.

"В общей сложности планируют заменить 26 дорожных знаков. Польские службы уже установили 14 баннеров с новым названием Крулевец. Еще 12 планируют заменить до середины июня", — говорится в сообщении.

После декоммунизации в Польше изменить название "Калининград" было предложено и в правительстве Литвы. С соответствующим предложением депутаты обратились 12 мая в Государственную комиссию литовского языка.

По словам политиков, сегодняшнее название "Калининград" имеет российский нарратив и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны. Депутаты говорят, что нужно переименовать не только город, но всю область. Вероятно, название заменят Каралючюсом.

Отметим, что Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши объявила, что теперь в стране будут использоваться названия "Крулевец" (Królewiec) и "Крулевецкая область" вместо "Калининград" и "Калининградская область".

В Кремле решение Польши о переименовании Калининграда и области называют "граничащим с безумием".

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