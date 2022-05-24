В Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты: сотни людей уже потеряли их

В Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты: сотни людей уже потеряли их

В Польше около 700 граждан Украины потеряли социальные выплаты после выезда в Украину.

Украинцы в Польше, въехавшие в страну после широкомасштабного нападения РФ, могут получить выплаты по программе "500+". Но деньги предоставляются, если находиться на территории Польши, если уехать за пределы – льгота теряется.

Об этом сообщает rmf24.pl.

Польский состав социального страхования ( ZUS) начал проверять, остаются ли в стране люди, получающие польские социальные выплаты. Они обмениваются данными с пограничной службой.

Таким образом, ZUS поступает информация, как только гражданин Украины, оформивший помощь, пересекает границу. А поскольку право на соцвыплаты автоматически прекращается, если гражданин отсутствует в Польше более 30 дней, которые предоставляются на 18 месяцев, мигранты теряют право на получение пособий, в том числе 500 злотых на детей.

Впрочем, если с украинской границей легче, гораздо труднее контролировать, если украинцы выезжают не на родину, а в другие страны Европейского Союза. Из-за отсутствия пограничного контроля ZUS получает информацию о перемещении лица, только если оно официально трудоустраивается в другой стране или обращается там за льготами или соцвыплатами.

Следовательно, чтобы не потерять возможность получения соцвыплат в Польше, граждане не должны находиться за пределами страны более 30 дней в течение предоставленных 18 месяцев легального пребывания.

По состоянию на 20 апреля ZUS принял 318 тыс. заявлений на выплату пособия на ребенка от граждан Украины. Льгота 500+ доступна людям, которые легально пересекли польско-украинскую границу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями, получили номер PESEL, открыли банковский счет в Польше, имеют польский номер телефона и адрес электронной почты.

Напомним, Польша готовит изменения к закону о помощи беженцам из Украины.

Читайте также: