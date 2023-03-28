В Польше задержали российских шпионов, готовивших диверсии на железной дороге

Все задержанные действовали по указаниям российских спецслужб. Кроме разведывательных задач они занимались пропагандистской деятельностью.

В Польше спецслужбы за последние дни идентифицировали и задержали трех российских агентов, которые следили за поставками оружия Украине и готовили диверсии на железнодорожных путях.

Об этом сообщил заместитель министра-координатора из спецслужб Польши Станислав Жарин в комментарии PAP.

"Агентство внутренней безопасности идентифицировало дежурных лиц, действовавших в рамках ранее обнаруженной шпионской сети. Мы имеем дело с задержанными, которым инкриминируется шпионская деятельность и участие в организованной преступной группировке", — сказал он.

Также читайте В одном из пунктов пропуска в Польшу приостановили движение грузовиков: в чем причина

Жарин заявил, что по этому делу уже задержаны 12 человек. Все задержанные действовали по указаниям российских спецслужб. Кроме разведывательных задач они занимались пропагандистской деятельностью.

"Это целая сеть лиц, которым была поставлена задача собирать информацию о маршрутах и транспортных перевозках в Украину. Они также распространяли по заказу российской стороны специфический контент, который вписывается в повестку активной пропагандистской деятельности против Польши", — заявил Жарин.

Он добавил, что следствие продолжается и возможны новые задержания.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша передаст Украине не все истребители МиГ-29, стоящие у нее на вооружении, и будет делать это поэтапно.

Кроме того, мы информировали, что в Польше намерены убедить партнеров ЕС закупить боеприпасы за пределами блока. Все потому, что Украине они уже необходимы, а в Европе их недостаточно.

Читайте также: