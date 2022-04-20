В Польше запускается новая программа для помощи украинцам: что она предполагает и как присоединиться

В Польше запускается новая программа для помощи украинцам: что она предполагает и как присоединиться

В Польше украинцы, переехавшие в соседнюю страну из-за нападения РФ, смогут получить по 500 злотых на покупку лекарств.

Соответствующая инициатива предусмотрена специальной программой, которая должна начаться на днях. Указанную сумму не будут выдавать на руки, украинцы будут получать электронные штрих-коды на 500 злотых.

Об этом сообщает pap.pl.

Купить лекарства беженцы из Украины смогут в 8000 аптек во всей Польше. Коды на покупку лекарства можно будет использовать только в течение 2022 года.

Чтобы получить код на 500 злотых беженцам из Украины, нужно зайти на сайт www.health4ukraine.com и заполнить регистрационную форму для участия в программе. После проверки участник получит письмо на указанный в регистрационной форме мейл с индивидуальным штрих-кодом, который позволит приобрести лекарства.

Код можно будет показать в аптеке на экране смартфона или распечатать и представить в бумажном виде. Финансирование охватит большое количество лекарств, в частности для лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы.

Речь идет о помощи 100 тысячам человек. Однако не исключено, что позже будут следующие транши, чтобы охватить большее количество беженцев из Украины.

Заметим, что программа еще не стартовала, сейчас можно только подать свою электронную почту, на которую поступит сообщение, когда инициатива заработает.

Как сообщалось, в польском приложении с расписанием общественного транспорта появился украинский язык.

Напомним, Польша ввела эмбарго на импорт угля из России.

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