В Польше заявили о возможных направлениях наступления России: Путин может снова пойти на Киев

Российское наступление может быть уже весной – в марте или апреле.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин, вероятно, планирует снова оцепить Киев. оккупанты во время нового наступления не могут уйти с двух-трех разных направлений.

Такое мнение глава польского правительства высказал в интервью Bild.

"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. Готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений.Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из белорусской северной части Украины, чтобы окружить Киев с запада", — считает Моравецкий.

Он высказал предположение о том, что эта зима теплая, а потому сырая земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники. Вероятно, считает, польский премьер, "Путин захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления".

Моравецкий говорит, что это русское наступление может быть уже весной – в марте или апреле. Больше всего – Москва мобилизовала уже 200 до 250 тыс. новых солдат. Кроме того, у РФ есть "много боеприпасов, много оружия и много людей". Он также отмечает, что "ресурсы России действительно велики".

"Это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украине, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть эти опасения", — рассказал глава правительства.

Новое наступление России: что известно

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия может попытаться пойти в новое наступление в даты, близкие к 24 февраля. Направлениями нового наступления, возможно, станут юг и восток. Он призвал страны НАТО предоставить Украине большее вооружение.

Представитель ГУР Андрей Черняк сообщил, что РФ Россия готовится к новой попытке наступления и захвата востока страны. Путин отдал приказ оккупационной армии до марта захватить территорию Донецкой и Луганской областей.

Американские аналитики ISW также считают российское наступление неизбежным. Вероятно, Москва готовится к активизации на востоке Украины, в частности, в Луганской области. Произойти это может уже в ближайшие месяцы.

В свою очередь, военный эксперт Валерий Рябых считает, что заявления Кремля о новом наступлении России являются показателем паники в Москве. По его словам, российские вооруженные силы не способны проводить стратегические или оперативно-стратегические операции, а только тактические.

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