В Полтаве анонсировали возобновление работы детсадов: когда и кого из воспитанников будут брать

В Полтаве анонсировали возобновление работы детсадов: когда и кого из воспитанников будут брать

В Полтаве скоро заработают в детских садах отдельные группы.

Очередные группы заработают с 1 июня в тех детсадах Полтавы, где не проживают переселенцы и есть подвальные помещения, чтобы скрываться во время воздушной тревоги.

Об этом 16 мая сообщил городской голова Полтавы Александр Мамай в своем Telegram-канале.

В сады будут прежде всего принимать тех детей, у кого оба родителя работают. Также в дошкольных учреждениях, которые должны работать с 1 июня, планируют увеличить количество воспитателей. Это для того, чтобы они проводили детей до укрытий во время тревоги.

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"Дал поручение Департамента образования промониторить все направления, которые нужны для возобновления работы этих групп: сделать анализ воды, заключить новые договоры на питание, промониторить, кто нуждается в посещении детского сада", – говорится в сообщении.

Информацию о садах, которые смогут принять детей, обнародуют через неделю.

Напомним, с начала широкомасштабной войны российские оккупанты убили в Украине 229 детей.

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