В Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек — городской военком

Из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

В Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

Об этом на сессии Полтавского городского совета сообщил и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной, сообщает издание "Новости Полтавщины".

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые предоставляет Генштаб по поручению президента Украины, крайне низки.

"Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Для примера, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя", — отметил военком.

Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военные команды Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.

Поэтому Бережной предложил развернуть в микрорайонах три участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.

Кроме того, Бережной сообщил, что в скором времени в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.

Напомним, в Украине будут действовать новые правила мобилизации: в армию могут попасть люди с ВИЧ-инфекцией и психическими нарушениями.

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