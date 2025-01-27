В Полтаве судили мужчину за сообщения в телеграмм-канале для уклонистов: какой срок получил

В Полтаве мужчина сообщал о месте нахождения военнослужащих ТЦК и СП и полицейских, которые проводили мероприятия оповещения.

Об этом сообщает Полтавский ТЦК и СП.

Досудебное расследование установило, что гражданин написал по меньшей мере три сообщения, в которых сообщал о местонахождении и выполнении служебных задач личного состава групп оповещения, чем препятствовал законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время военного положения. избегание военнообязанных лиц общения с представителями ТЦК и СП, уменьшение количества мобилизационных ресурсов (военнообязанных.

"Что, в свою очередь, ставит под угрозу сроки и объемы выполнения мер комплектования военно-организационных структур ВСУ, а также формирование устойчивых предпосылок для последующего отказа граждан от исполнения своих конституционных обязанностей в особый период", — говорится в обосновании обвинения.

Подсудимый признал свою вину. Мужчина получил 5 лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год.

"Также в доход государства у мужчины конфисковали телефон Samsung Galaxy M13, с которого он писал сообщение в чат телеграмм-канала", — говорится в сообщении.

Ранее в Закарпатье 24-летний житель Кировоградщины пытался незаконно попасть в Румынию из-за сложной высокогорной границы. Однако из-за плохих погодных условий и истощения мужчина не смог продолжить свой путь.

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