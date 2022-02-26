В Полтаве территориальная оборона уничтожила 4 российских дрона

26 февраля уже третьи сутки в Украине продолжаются бои с российскими оккупантами.

В Полтаве территориальная оборона уничтожила 4 дрона российских войск.

Об этом в своем Facebook написал Полтавский городской голова Александр Мамай.

"Уважаемые полтавчане! Спокойно! Только, что вы слышали взрывы, это наша территориальная оборона сбила 4 дрона. Спасибо за понимание! Держимся! Следите за новостями", — написал он.

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