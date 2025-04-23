В Полтаве в результате ночной атаки дронов поврежден офис местного издания

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

Реклама

Редакция местного медиа "Полтавская волна" получила повреждения в результате ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов на Полтаву.

Об этом сообщил шеф-редактор издания Виталий Улюбин на своей странице в Facebook.

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

По его словам, на утро большинство помещений офиса непригодны для использования. Тем не менее, команда "Полтавской волны" настроена продолжать свою работу.

Реклама

"Офис "Полтавская волна" сегодня утром — последствия ночных атак россиянскими дронами по городу. По состоянию на сегодняшний день большинство помещений непригодны для использования, но мы не останавливаемся и продолжаем работать для наших читателей и зрителей", – написал Виталий Улюбин.

Шеф-редактор добавил, что редакция ищет пути восстановления поврежденного офиса. В то же время он заверил, что все текстовые, фото- и видеоматериалы будут выходить вовремя.

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

Виталий Улюбин также обратился к читателям и зрителям с просьбой поддержать команду "Полтавской волны" в это сложное время.

Ранее сообщалось, что из-за российской атаки беспилотниками на Полтавскую общину в ночь на 23 апреля количество пострадавших возросло до шести . Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждения и разрушения.