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ТСН в социальных сетях

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Война
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В Полтаве в результате ночной атаки дронов поврежден офис местного издания

По утрам большинство помещений офиса не пригодны для использования.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны"

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

Редакция местного медиа "Полтавская волна" получила повреждения в результате ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов на Полтаву.

Об этом сообщил шеф-редактор издания Виталий Улюбин на своей странице в Facebook.

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

По его словам, на утро большинство помещений офиса непригодны для использования. Тем не менее, команда "Полтавской волны" настроена продолжать свою работу.

"Офис "Полтавская волна" сегодня утром — последствия ночных атак россиянскими дронами по городу. По состоянию на сегодняшний день большинство помещений непригодны для использования, но мы не останавливаемся и продолжаем работать для наших читателей и зрителей", – написал Виталий Улюбин.

Шеф-редактор добавил, что редакция ищет пути восстановления поврежденного офиса. В то же время он заверил, что все текстовые, фото- и видеоматериалы будут выходить вовремя.

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

В результате ночной атаки дронов поврежден офис "Полтавской волны". / © Фото из социальных сетей

Виталий Улюбин также обратился к читателям и зрителям с просьбой поддержать команду "Полтавской волны" в это сложное время.

Ранее сообщалось, что из-за российской атаки беспилотниками на Полтавскую общину в ночь на 23 апреля количество пострадавших возросло до шести . Из-за падения обломков и прямых попаданий повреждения и разрушения.

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